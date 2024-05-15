استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

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استُشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال مجموعة مواطنين شمال منطقة الدعوة شمال شرق النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين ارتقوا بقصف الاحتلال المدفعي صوب مجموعة من المواطنين في منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء لفلسطينية «وفا»، باستشهاد 10 مواطنين من النازحين في قصف إسرائيلي على عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو الحسنى في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وقد نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

واستُشهد 5 مواطنين بينهم طفلة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة براش في محيط النادي بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونُقلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات المجاور.

وشهدت أحياء الزيتون والصبرة والرمال في مدينة غزة، قصفا جويا ومدفعيا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأدى القصف المدفعي العنيف على منطقة المصلبة ومحيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إلى سقوط 7 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بغارات عنيفة شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وشهدت أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفا مدفعيا ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم.