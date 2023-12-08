تجديد حبس المتهمين بسرقة شخصين بالإكراه في منطقة أبو النمرس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باصطحاب شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وسرقتهما بالإكراه بمنطقة أبو النمرس.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكمليلة حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى، مفاداه اصطحاب 3 أشخاص لهما إلى منطقة زراعات واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه وهي عبارة عن "2 هاتف، مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.