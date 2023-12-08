عمرو أديب عن تجريد إسرائيل أسرى فلسطينيين من ملابسهم في غزة: ماذا لو فعلتها حماس؟

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب مشاعد تجريد عدد من الأسرى الفلسطينيين من ملابسهم قبل أن يعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة هو انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: «لو حماس عرّت الأسرى اللي معاها يا ترى العالم كان هيقول إيه.. إحنا بنعامل (الأسرى) بإنسانية لكن همّ (يعتدوا علينا) والعالم ساكت».

وتابع: «الغرب كان بيصدعنا لو فيه قطة انداس عليها لكنه دلوقتي هو صامت بشكل قاتل».

وحذر أديب من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، لا سيما بعدما كشف مسئولون إسرائيليون بأنهم سيواصلون عملياتهم في الجنوب لمدة شهرين، متسائلا عن مصير المواطنين الفلسطينيين هناك.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت على تجريد عشرات الرجال الفلسطينيين، الذين تم اعتقالهم من ملابسهم وتم عرضهم حول ساحة مركزية في غزة.