التحقيق في تخلص ربة منزل من حياتها لمرورها بأزمة نفسية بالبدرشين

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعت أقدام ربة منزل علي إنهاء حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية بمنطقة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على ربة منزل مشنوقه داخل منزلها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مشنوقه ومدلاه بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وبأجراء التحريات وسؤال زوج المتوفاة أفاد باقدامها علي إنهاء حياتها شنقا لمرورها بأزمة نفسية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.