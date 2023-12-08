تقرير: قصف صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد تقرير إخباري بتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لقصف صاروخي فجر اليوم الجمعة.

ويشكل القصف تطورا جديدا للأحداث، فهذه هي المرة هي الأولى التي تنضم فيها السفارة إلى قائمة الأهداف الأمريكية المستهدفة في العراق وسوريا، مع القواعد العسكرية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الفجر، وتداولوا مقطع فيديو مصورا من داخل المنطقة الخضراء، تسمع من خلاله أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة بالإضافة الى تحذيرات صوتية تخاطب أفراد السفارة.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سلسلة هجمات تجاوزت 78 عملية استهدفت قواعد عسكرية عراقية وسورية بها قوات عسكرية أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل، وذلك ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقتلت القوات الأمريكية الشهر الماضي أكثر من 10 من عناصر "المقاومة الإسلامية في العراق"، وأصابت 8 آخرين في ضربتين منفصلتين بمنطقتي أبو غريب، غربي بغداد، وجرف النصر جنوب غربي العاصمة العراقية.