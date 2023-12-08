مدرب ساجرادا: لن نلعب بطريقة دفاعية أمام الزمالك

كشف روكي سابيري، مدرب فريق ساجرادا الأنجولي، عن صعوبة مواجهة الزمالك في الكونفدرالية.

وشدد المدير الفني لفريق ساجرادا على رغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه إذا خرج فريقه بالتعادل سيكون الأمر جيدًا لهم خارج الديار ولكن سيكون التعادل في صالح الزمالك أكثر.

وأشاد مدرب ساجرادا بلاعبي الزمالك، واصفاً إياهم بالمميزين وعلى أعلى مستوى ويمتازون بالسرعة، مضيفًا:"نعلم كل لاعبي الزمالك وأبرزهم زيزو ولن نلعب بصورة دفاعية ونتطلع لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس كبير بحجم فريق الزمالك، ونخرج بأفضل المكاسب من اللقاء".

وأوضح مدرب الفريق الأنجولي أن فريقه سبق والتقى الزمالك ولكن في دوري أبطال أفريقيا وانتهت المباراتين بالتعادل، قائلاً:"الزمالك تغيير عما كان عليه في نسخة دوري الأبطال والمدير الفني تغير كما أن طريقة لعب الأبيض اختلفت وعقلية اللاعبين تغيرت، وفريقه سيخوض المباراة بعقلية اللاعبين المتواجدين حالياً معه في الفريق".

ويلتقي فريق ساجرادا نظيره الزمالك عند السادسة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويحتل فريق ساجرادا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أبوسليم الليبي الوصيف، فيما يتصدر الزمالك بستة نقاط.