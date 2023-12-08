 مؤسسة حكومية إسرائيلية تزعم: إسرائيل لا تهاجم 150 من أماكن الإيواء المخصصة للمدنيين في غزة - بوابة الشروق
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مؤسسة حكومية إسرائيلية تزعم: إسرائيل لا تهاجم 150 من أماكن الإيواء المخصصة للمدنيين في غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:05 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 8:05 م

زعم تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أن إسرائيل لا تستهدف حوالي 150 من أماكن الإيواء المخصصة للمدنيين في قطاع غزة.

وتضم أماكن الإيواء مدارس ومؤسسات عامة أخرى. وبحسب تقرير الصحيفة ترسل الأمم المتحدة إحداثيات هذه المباني إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى "منطقة آمنة" لا يهاجمها الجيش هي المواصي التي تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومترا مربعا، رغم ادعاء تقرير بأن حركة حماس أطلقت صواريخ صوب إسرائيل منها.

وذكر شهود عيان، أن الوضع في المواصي خطير للغاية، حيث لا يوجد غذاء أو مأوى.

وبناء على تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي فر مئات آلاف الأشخاص الباحثين عن الحماية من الشمال المتنازع على السيطرة عليه بشدة إلى جنوب قطاع غزة. وكثف الجيش القتال منذ ذلك الحين القتال في الجنوب.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يوجد هناك الآن حوالي 9ر1 مليون نازح داخليا في القطاع، من إجمالي 2ر2 مليون نسمة.

وتلقى إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقادا دوليا، في ظل معاناة الفلسطينيين المدنيين ونزوحهم.

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