الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة في وسط البلاد

أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته الكاملة على مدينة ود الحداد جنوب مدني وسط السودان، بعد هزيمة قوات الدعم السريع، وهو ما يضع قوات الجيش السوداني على بعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة- حسب موقع المشهد السوداني.

كان نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، نفي في تصريحات صحفية لصحفة سودانية حدوث أي تفاوض أو هدنة أو وقف لإطلاق النار، مع قوات الدعم السريع، مؤكداً أنه: "لن يكون هناك مسار للتفاوض السياسي دون حسم المعركة ضد مليشيا الدعم السريع عسكرياً، كما أشار القائد العام".

وأضاف القائد العسكري السوداني، بقوله إن "المليشيا دوماً تخون عهودها واتفاقاتها معهم وتستغل وقف إطلاق النار والهدن لاستباحة البلاد وأعراض المواطنين الأبرياء"، مؤكدًا عزم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.