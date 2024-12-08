قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الأسد رحل وروسيا تخلت عنه، في تدوينات على منصته "تروث سوشيال" تعليقاً على تطور الأحداث في سوريا.

وأضاف ترامب: "أمريكا لا ينبغي لها أن تتدخل في الصراع القائم في سوريا، سوريا ليست صديقتنا، ولا ينبغي لأمريكا أن يكون لها أي علاقة بها، هذه ليست معركتنا، لا تتدخلوا".

كما دعا ترامب القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية إلى عدم التدخل في الصراع بسوريا، و"ترك الأحداث تأخذ مجراها".

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.