قال وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، إن عددًا كبيرًا من الوزراء كانوا يُقدمون أفكارًا للرئيس بشار الأسد، يتم نقلها عبر رئيس الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه كان يتم تقديم الأفكار، لكن التفرد بالقرارات لم يكن هو المسار الصحيح.

ولفت إلى أن التفرد بالقرار كان جزءًا من المعاناة التي واجهها السوريون في الفترة الماضية.

وشدد على أن لم يتم التعرض لأي شخص من أي طائفة خلال العمليات التي نفذتها الجماعات المسلحة، موضحًا أنه بعد دخول ما تعرف بهيئة تحرير الشام لدمشق لم يتم التعرض لأي شخص من نظام الأسد.

ولفت إلى أن هذا الأمر أعطى شيئًا من الاستقرار وقدم دلالة بأن المرحلة المقبلة ستشهد توفقا ولن يكون هناك أي انتقام.

وسيطرت ما تُعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.