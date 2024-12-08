إينو: «كوبري » ميسي وسام على صدري

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استعاد معتز إينو لاعب الأهلي السابق ذكريات مواجهة الفريق الودية مع برشلونة في 2009، والتي انتهت بفوز البلوجرانا 4-1، وتحديدا مواجهته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025 الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي بقياده نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

قال إينو في تصريحاته لبرنامج "الكابتن"، على قناة "دي إم سي":" شرف لأي لاعب اللعب أمام ميسي، و"الكوبري" الذي تلقيته منه وسام على صدري.

أضاف إينو:" حسام البدري طلب مني مراقبة ميسي، وكان هناك رد فعل مضحك من اللاعبين في غرف خلع الملابس".

أوضح:" كنت أتعمد تعطيله من بدري، وأضربه لدجة أنه تعصب".

أشار:" ميسي قصير ولكنه قوي للغاية مهما تلتحم معه أو تصطدم به، وكان منزعجا بسبب تكرار المخالفات، ولكنه عاد في لقطة أخرى، "ولبسني كوبري".

واصل إينو:" كنت خشنا في اللعب ضده فانفعل، وعدت إليه بعد ذلك وقلت له بالإنجليزية "ماذا"؟

أضاف إينو:" قرر ميسي أن يعاقبني، فدخلت باندفاع ولم أتوقع أنه سيراوغ وتلقيت منه كوبري، ولكن "الكوبري" ده وسام على صدري، والتقطت صورة تذكارية معه بعد المباراة".

أكد إينو:" كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، وهناك أوقات بتحكي عنها لـ أولادك، وحتى اليوم الجميع يتحدث عن لقطتي مع ميسي".

أكمل إينو:" رسالتي لـ لاعبي الأهلي..هذه بطولة عالمية، ونلعب ضد لاعبين كبار، وستظل في التاريخ واللاعبين محظوظين بخوض مثل تلك المباريات".

أتم: "أنا ضد الكلام المنتشر إن القرعة سهلة، بالعكس المباريات قوية، وأعتقد أن مروان عطية سيكون هو أقرب لاعب لـ ميسي ف الملعب".