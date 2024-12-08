الجيش اللبناني يشدد إجراءات المراقبة على الحدود الشمالية والشرقية

قال الجيش اللبناني، إن قيادة الجيش تتابع الوضع على الحدود وفي الداخل؛ منعًا لأي تهديد للسلم الأهلي، في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأشار في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى «تعزيز الوحدات المكلفة بمراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة»، قائلًا إن «الوحدات المنتشرة على مساحة لبنان تنفذ تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي».

https://x.com/LebarmyOfficial/status/1865710770878550381

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.