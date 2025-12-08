وصلت فعاليات البرنامج القومي «أبناؤنا.. مستقبلنا» إلى محافظة سوهاج، بتنفيذ الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى بناء شخصية النشء وإعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

وشهدت مراكز شباب الري، ونيده، ومدينة طما انطلاق البرنامج، إذ بدأت الفعاليات بتحية العلم لبث روح الانتماء وترسيخ قيم الولاء للوطن بين المشاركين.

وعقب الافتتاح، جرى تقسيم النشء إلى أربع مجموعات داخل ورش متنوعة (فنية – رياضية – تنمية بشرية)، وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بورشة توعوية تفاعلية قدّم خلالها رسائل مبسطة حول مخاطر الإدمان، وكيفية الوقاية منه، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التدخين وتعاطي المواد المخدرة، عبر أنشطة مبتكرة مثل: فكّر لون واكسب، زالسلم والدخان، واحكي قصة «إنت البطل».

ويستهدف البرنامج، تنمية مهارات النشء، وتعزيز الوعي والانتماء الوطني، وحمايتهم من السلوكيات السلبية، إلى جانب مساعدتهم على اكتشاف قدراتهم، وتعديل وتطوير مهاراتهم عبر ورش العمل التفاعلية.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن رؤية الوزارة لجعل مراكز الشباب منصات تربوية وثقافية متكاملة تخدم أبناء المحافظات في مختلف المجالات.