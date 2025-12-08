الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية

صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل اليوم الأحد، بأن الناتو قد يضطر لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية.



وقال بافل في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز": "إذا استمرت انتهاكات مجالنا الجوي، الناتو سوف يضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك ربما إسقاط طائرات ومسيرات روسية".



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق، ردا على مثل هذه الاتهامات، إنه لا يريد حتى التحدث عن سيناريو تزعم فيه دول الناتو بانتهاك مجالها الجوي.

وفي الوقت نفسه، أكد أن جميع رحلات الطائرات العسكرية الروسية تتم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

وجاء ذلك في سياق الرد على دعوات من دول الحلف وأبرزها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن "دول الناتو تستطيع إسقاط الطائرات الروسية إذا اخترقت مجالها الجوي".



واتهمت دول "الناتو" روسيا خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي مؤخرا بانتهاك المجال الجوي للحلف في إستونيا وبولندا، حيث نادى بعض الأعضاء بمهاجمة الطائرات الروسية في حالة انتهاك المجال الجوي في حين اعترض آخرون.

وكانت إستونيا قد زعمت في 19 سبتمبر "دخول 3 طائرات روسية مجالها الجوي دون إذن لمدة 12 دقيقة قبل إجبارها على الانسحاب".

مزاعم إستونيا سبقتها مزاعم رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في 10 سبتمبر بأن "طائرات روسية مسيّرة شكّلت خطرا" تم إسقاطها فوق بلاده دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

ونفت روسيا جميع الاتهامات وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث مقاتلات من طراز "ميغ-31" نفّذت رحلة دورية من جمهورية كاريليا شمالي روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد، أن الرحلة جرت "بشكل كامل وفق القواعد الدولية"، ومرّت فوق المياه الدولية في بحر البلطيق على بعد أكثر من 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو الإستونية.