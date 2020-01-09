 رئيس النواب العراقي يبحث مع السفير البريطاني جهود مواجهة الإرهاب - بوابة الشروق
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رئيس النواب العراقي يبحث مع السفير البريطاني جهود مواجهة الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 7:22 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 7:22 م

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الخميس مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي؛ التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن الحلبوسي أكد - خلال اللقاء - أهمية توسيع سبل التعاون، والعمل على التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب؛ من أجل ترسيخ السلم الإقليمي والدولي، مشددًا على رفضه استخدام البلاد ساحةً لتصفية الحسابات، أو أن يكون العراق طرفًا في أي صراع إقليمي أو دولي.

من جهته أكد السفير البريطاني دعم بلاده لسيادة العراق واستقراره، والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

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