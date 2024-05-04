كشف فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، كواليس أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 والذي فاز فيه الوداد على حساب الأهلي بنتيجة 2-0.

وقال فوزي لقجع في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أعود إلى الخلف قليلا، المكتب التنفيذي لكاف كان يدرس تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2019، ورغم ذلك كنت أول الداعمين لاستضافة مصر هذه النسخة، وطلبت من هاني أبو ريدة مباشرة التقدم بالطلب، وهي من أنجح النسخ".

وأضاف: "ما يخص مباراة الأهلي والوداد، علاقتي بإدارة الأهلي أخوية حتى الآن، الخطيب عندما شارك الأهلي في مونديال العالم للأندية في المغرب تنقلت لفندق الأهلي وقدمت لهم المساعدة".

وأوضح: "أرى أن الخطيب كشخص وتاريخه الرياضي يجعله شخصية مميزة في كل المجالات، وإيمانا مني بأن الأهلي ساهم في بناء صرح المنافسات الأفريقية".

وواصل لقجع: "دوري أبطال أفريقيا 2022 كاف فتح ترشيح استضافة نهائي هذه البطولة، والمغرب والسنغال تقدموا قبل تحديد طرفي النهائي، واتحاد الكرة المصري لم يطلب استضافتها وطبيعة الحال لجأوا إلى التصويت والمغرب استضافة البطولة بفارق كبير".

وأنهى: "كيف أن أتدخل في شوؤن الاتحاد المصري لكرة القدم ليستضيف هذه المباراة هذا غير معقول، كيف أطلب أن نتنازل عن حقوقنا باستضافة المباراة، نسخة 2021 كانت في المغرب وفاز بها الأهلي وكنا أول من هنأهم".