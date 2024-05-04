الكاف يكشف موعد ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد وتوقيت مباراة نادي الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه تقرر إقامة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الأحد 12 مايو الجاري، وذلك على الملعب البلدي ببركان في المغرب.

ولم يكشف الكاف حتى الآن عن توقيت مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، المُقرر إقامتها مساء يوم 19 مايو على إستاد القاهرة.

وكان الزمالك قد تغلب على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، فيما تأهل نهضة بركان المغربي، بعد فوزه الاعتباري على اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.