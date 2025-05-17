نظّم مهرجان المسرح العالمي، في السابعة من مساء اليوم، بقصر ثقافة الأنفوشي، ماستر كلاس للفنان الدكتور علاء قوقة، تحت عنوان "فن التمثيل الصامت"، وفي بداية الماستر كلاس أشاد الفنان بمبادرة مهرجان المسرح العالمي بتنظيم ماستر كلاس لهذا النوع المهم من الفن.

وطالب الفنان علاء قوقة بضرورة أن يكون هناك مهرجان كامل لهذا النوع المهم من الفن، ولكن للأسف، الاهتمام به ضعيف، رغم أن عددًا كبيرًا من دول العالم تنظم مهرجانات كبيرة له، وشرح الفنان الفرق بين "المايم" و"البانتومايم"، واستعرض عددًا من الحركات المهمة، ومنها المشي في المكان، وصعود السلم، وتسلم الحبل.

وشارك عدد من الحضور في تنفيذ بعض الحركات، وأكد "قوقة" أن هذا الفن يحتاج إلى تركيز شديد وتوافق عضلي وعصبي، وحول سؤال عن دخول الذكاء الاصطناعي في هذا الفن، قال الفنان إن الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء، وبالتأكيد في فن البانتومايم، ولكن كعامل مساعد ولا يمكن أن يحل محل الإنسان في هذا الفن.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، في الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.