أسد يهاجم عاملا بعد فراره من حديقة حيوانات في تركيا والسلطات تقتله بعد مطاردة طويلة

أفاد تلفزيون "تي آر تي" التركي، اليوم الأحد، بأن أسدا هرب من حديقة حيوانات في جنوب تركيا وأصاب عاملا في مزرعة، قد تم قتله على يد فرق الطوارئ.

وهاجم الحيوان الرجل وأصابه على بُعد نحو كيلومتر واحد من حديقة الحيوانات في بلدية مانافجات بمحافظة أنطاليا.

وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تم قتل الأسد، الذي كان يُدعى "زيوس". وكانت السلطات قد طوقت المنطقة المحيطة بالحديقة.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف تمكن الأسد من الهروب، وفقا للتقرير.

وقال الرجل المصاب إنه تفاجأ بالأسد في ساعات الصباح الباكر، وقد تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء دوغان للأنباء.

وتُعد مانافجات وجهة سياحية شهيرة على الساحل التركي المطل على البحر المتوسط، وتجذب عددا كبيرا من السياح من أوروبا.