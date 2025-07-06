الإعدام شنقا للمتهم بقتل أبناء عمه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 8470 جنايات صان الحجر لسنة 2024، بمعاقبة شابا بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل نجلي عمه بسبب خلافات بينهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليهما علي، 61 عاما، وأحمد، 75 عاما، أبناء عمومته، مقيمين بناحية البحاروة بمركز صان الحجر، بسبب خلافات بينهم.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على إثر خلاف سابق بينهم بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحهما وأعد لذلك الغرض أداة (حديدة) وكمن للمجني عليه بالطريق الذى أيقن مروره منه وما أن ظفر به حتى كاله عدة ضربات رأسه محدثا ما به من اصابات قاصدا قتله، قبل أن يذهب للمجني عليه الثاني حيث يقطن وطرق باب مسكنه وأفطنه برغبته في إزهاق روحه وتنفيذا لرغباته الدنيئة كاله عدة ضربات فى رأسه محدثا ما به من اصابات قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيق.