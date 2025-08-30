علي الألفي يحيي الليلة الثانية لصيف قطاع المسرح بساحة الهناجر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، انطلقت فعاليات الليلة الثانية لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا فى التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على تقديم البرنامج هذا العام مجانا للجمهور.

حيث تألق الفنان "علي الألفي" فى الليلة الثانية لبرنامج "صيف قطاع المسرح"، أمس الجمعة، بمجموعة من الأغاني الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، منها: "الحب كله، طاير يا هوى، على رمش عيونها، وكوكتيل من أشهر أغانى الفنانة وردة"، بجانب عدد من أغانيه منهم : "ما تتعودش على حاجة، أحساس بالونس".

ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلي ثالث ورابع أيام البرنامج يومى السبت والأحد ٣٠ و٣١ أغسطس، وتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة.

كما سيشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية منها: "فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

وتقدم الفرقة الموسيقية التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مشاركة مميزة فى فعاليات البرنامج، من خلال مجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي.

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك مجموعة من الأصوات الطربية الأخرى فى فعاليات البرنامج وهم: "الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل، الفنانة آية عبد الله"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.