توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، فجر السبت، في بلدة العشة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ودهمت منزلين، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليتين عسكريتين محملتين بالجنود داخل قرية العشة بريف القنيطرة، وتنفذ عملية تفتيش طالت منزلين منتصف ليلة السبت".

وليست هذه المرة الأولى التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي في بلدة العشة، إذ اقتحمها في 19 أغسطس الجاري واستولى على أكثر من 200 رأس غنم واقتادها إلى داخل الجولان السوري المحتل، وفق المصدر ذاته.

ويأتي الانتهاك الإسرائيلي بريف القنيطرة استمرارا لتجاوزات تل أبيب المتواصلة في سوريا، حيث أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، تزامنا مع إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق بالجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.