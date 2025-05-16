مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع قانون العلاوة: 10% و700 جنيه حافز لجميع الدرجات

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان بصدد مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن العلاوة ستكون بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع بقيمة 700 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية.

وأضاف أن العلاوة ستشمل العاملين في قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنها ستُدرج كمبلغ مقتطع ضمن الأجر وإجمالي ما يتقاضاه العامل 7000 جنيه، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور.

وعلى صعيد آخر، نوه إلى إعلان وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ 1072 فرصة عمل في شركة مقاولات عامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن فرص العمل تأتي بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، وتشمل رواتب تصل إلى حوالي 4000 درهم شهريا، بالإضافة إلى أجور إضافية حسب الإنتاجية.