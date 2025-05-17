رئيس مصلحة الضرائب عن لاعبي الكرة والفنانين والإعلاميين: قولا واحدا بيدفعوا

ردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على تساؤل الإعلامي حمدي رزق «هل لاعبو الكرة والفنانون والإعلاميون الذين يتقاضون الملايين يدفعون الضرائب؟».

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد»: «قولا واحدًا بيدفعوا»، مضيفة أن الموسم الضريبي الماضي شهد تعاونا تاما مع النقابات المهنية.

وأشارت إلى عقد المصلحة اجتماعا بهذا الصدد مع نقابة المؤلفين منذ أيام، مع استمرار التعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية.

وأوضحت أن أعضاء نقابة المهن التمثيلية أصبحوا جميعهم ملزمين باستخدام الفاتورة الإلكترونية؛ نظرًا لأن جميع تعاملاتهم تحدث بين الممثل وشركة الإنتاج، مشيرة إلى حدوث «طفرة» في تعاملاتهم مع نظام الفاتورة الإلكترونية .

ولفتت إلى مشاركة المصلحة بفريق دائم لدى النقابة يستمر عمله أحيانا حتى الساعة الثالثة فجرًا، خلال موسم الإقرارات الضريبية؛ لمساعدة أعضائها في تقديم الإقرارات الإلكترونية بسبب الضغط الشديد.

ونوهت بأن هناك طفرة كذلك في الحصيلة الضريبية للمهنيين، مضيفة: «لم نصل إلى المستهدف الذي نريده، لكن هناك قطاعات تشهد نموا، والمصلحة تعمل على كل القطاعات، ونستهدف نسبة التزام عالية من كل القطاعات».

وشددت على أن الالتزام الطوعي «يحتاج قناعة وثقافة»، منوهة أن بنود التسهيلات الضريبية الأخيرة تتيح لأي ممول لم يقدم إقرارا ضريبيا من عام 2020 حتى 2024 التقدم دون أي عقوبات أو غرامات مالية، بالإضافة إلى إمكانية تعديله سواء بالإيجاب أو السلب، دون أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية على الإقرار.

وأشارت إلى تقدم «مئات الآلاف» من الممولين بإقرارات منذ 13 فبراير الماضي.