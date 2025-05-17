رئيس مودرن سبورت: الفوز على الإسماعيلي نتاج عمل جماعي

أعرب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على النادي الإسماعيلي، مُشيرًا إلى أن تلك المباراة كانت شديدة الأهمية ضمن مشوار الفريق في الدوري.

وقال وليد دعبس في تصريحات رسمية: "المباراة كانت مصيرية أمام ناد كبير بحجم نادي الإسماعيلي، وقد كان لاعبو مودرن سبورت على قدر المسؤولية، وقدموا أداء مشرف يعبر عن روح الفريق وإصراره على النجاح."

وأضاف: "خالص التهاني والتقدير لكل لاعب في فريق مودرن سبورت، ولكل فرد أيضًا من الجهاز الفني والإداري والطبي على المجهود الكبير والروح القتالية، والانضباط داخل الملعب وخارجه".

وأتم وليد دعبس تصريحاته قائلًا: "ما تحقق في مباراتنا أمام الإسماعيلي هو نتاج عمل جماعي وجهد صادق يستحق كل الاحترام، وأنا على ثقة أن القادم سيكون أفضل للفريق، وللاعبينا الرجال الذين قدموا مباراة قوية بكل المقاييس".

وتغلب نادي مودرن سبورت على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.