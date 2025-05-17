مصلحة الضرائب: غطينا تراجع إيرادات قناة السويس الضريبية وحققنا نموا بنسبة 40%

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة الضريبية شهدت طفرة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن نسبة النمو تخطت 40% حتى نهاية مارس الماضي.

وأكدت خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد»، أن النمو تمكن من تغطية النقص في الإيرادات الضريبية المتأثرة بتراجع إيرادات قناة السويس.

وتابعت: «لا يخفى علينا جميعا أن هناك تأثرا لإيرادات قناة السويس والتي كانت من الإيرادات الأساسية، والتي تدخل لنا كحصيلة ضريبية، تمكنا من تغطية هذا النقص بمعدلات النمو، غطينا السلب وحققنا معدلات نمو».

وردت على تعليق الإعلامي حمدي رزق، بأن خسائر قناة السويس بلغت 7 مليارات دولار العام الماضي، قائلة: «قدرنا نغطي حصيلته الضريبية، وأيضا نحقق معدلات نمو تخطت 40%».

وأشارت إلى تحسن ملحوظ في العلاقة مع الممولين، قائلة: «لمسنا في موسم الإقرارات الماضي حالة رضاء مع الممولين، وبداية الرضاء مع مجتمع الأعمال، وبداية إحساسه بالثقة أن المصلحة تحل له مشاكله وحريصة على إنهاء نزاعاته ويحصل على حقه».

وأضافت أن حالة الرضا المجتمعي انعكست إيجابا على الالتزام الطوعي من قبل الممولين، معقبة: «لمسنا أن الرضاء عند المجتمع عامل جزء من الالتزام الطوعي».