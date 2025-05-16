القبض على سيدة وضعت جنينًا في دورة مياه محطة السكة الحديد بطنطا وفرت هاربة

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في ضبط سيدة أثناء سيرها بمنطقة السيد البدوي بمدينة طنطا، وذلك عقب وضعها جنينًا داخل حمام محطة السكة الحديد بطنطا وتركه ثم الفرار من المكان.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من عدد من المواطنين من مستقلي القطارات بمحطة السكة الحديد بطنطا، بعثورهم على رضيع حديث الولادة داخل إحدى دورات المياه بالمحطة دون وجود أي من ذويه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من المباحث الجنائية وشرطة النجدة إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على رضيع حديث الولادة داخل دورة مياه بمحطة سكك حديد طنطا، ووجود آثار دماء بالمكان.

تم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الرضيع إلى إحدى الحضّانات بمستشفى بمدينة طنطا لتقديم الرعاية الصحية وإنقاذ حياته.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبدأ تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل محطة السكة الحديد والشوارع المحيطة بها.

وبالفعل، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية السيدة التي تركت الرضيع داخل دورة المياه، بعد نزولها من قطار خط الإسكندرية - القاهرة أثناء توقفه بمحطة طنطا.

وتم ضبط السيدة أثناء سيرها في منطقة ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا، وبمواجهتها بما رصدته التحريات وكاميرات المراقبة، اعترفت بأنها من محافظة الإسكندرية وكانت على علاقة غير شرعية بأحد أقاربها، نتج عنها حملها.

وأضافت أنها فوجئت بآلام الولادة أثناء توقف القطار بمحطة طنطا، فدخلت إحدى دورات المياه ووضعت الرضيع خلال 11 دقيقة، ثم تركته خوفًا من افتضاح أمرها، وتوجهت بعدها إلى منطقة مسجد السيد البدوي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت السيدة إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، كما تقرر إيداع الرضيع بإحدى الحضّانات لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.