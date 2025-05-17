رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حققت معدلات نمو تاريخية في حصيلة الضرائب، فاقت 30% خلال العام الماضي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «نظرة» عبر شاشة «صدى البلد»، أن العام الضريبي يقسم بالنسبة لحصيلة الضرائب إلى ثلاثة أرباع، مؤكدة أن الربع الثالث المنتهي في مارس الماضي حققت المصلحة معدلات نمو تجاوزت 40%.

وشددت على أن معدلات النمو هذه لم تحدث من قبل في تاريخ المصلحة، متابعة: «وفق المنطق والدراسات التي أجريت، كان المفترض حدوث انخفاضات في الحصيلة بسبب تأثر الكثير من المستثمرين بالتضخم وسعر الصرف وتأثر النشاطات».

وردت على إرجاع البعض زيادة الحصيلة الضريبية إلى ارتفاع معدلات التضخم، قائلة: «صحيح التضخم زودها في بعض البنود مثل القيمة المضافة، لكن هو نفس التضخم أثر على وعاء ضريبة الدخل في التكاليف والمصروفات سلبا».

وشددت على أن التضخم أثر على الحصيلة الضريبية بالإيجاب، لكن ليس هو الذي حقق معدلات النمو»، مشيرة إلى أن «عند تقييم تأثير معدل التضخم وتحديد نسبة مساهمته في نمو الحصيلة، فإنه بالطبع لا يمثلها؛ فهناك عوامل أخرى كثيرة.

وذكرت أن شريحة كبار الممولين، والتي تشكل 20% من إجمالي عدد الممولين؛ تساهم بنسبة تتراوح بين 75% إلى80% من إجمالي الحصيلة الضريبية التي بلغت العام الماضي 1.480 تريليون جنيه، في حين يسدد باقي الممولين الـ 80% المتبقية من إجمالي عدد دافعي الضرائب على مستوى الجمهورية النسبة المتبقية.