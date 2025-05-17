نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يجدد تصريحه: ثلث الثروة الداجنة نفقت لأمراض وبائية

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، صحة تصريحه الذي أثار جدلًا وتحدث فيه عن نفوق ثلث الثروة الداجنة بسبب أمراض وبائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن هناك مشكلات يجب الاعتراف بها.

وأوضح أن هناك أمراضًا موجودة تصيب الدواجن وهي التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه قبل خمسة أشهر عقد علاء فاروق وزير الزراعة اجتماعًا مع الاتحاد تفاديًّا لتكرار الوضع الذي حدث في 2024 من انتشار موجة مرضية، وجرى وضع خطة عمل لمجابهة ذلك.

وتحدث عن أن نسبة النفوق التي حدثت تصل إلى 30% وقد تزيد عن ذلك.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن مرتبطة بالعرض والطلب، مؤكدا أن كل عناصر الصناعة متوفرة في الفترة الحالية ما يدعم استقرارها.

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قد نفى ما تردد عن نفوق 30% من إنتاج الدواجن في مصر.

وقال إن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي مصادر موثوقة وتهدف إلى إثارة القلق في السوق المحلي دون مبرر، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الزيني الأولى.