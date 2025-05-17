رئيس اتحاد منتجي الدواجن ينفي تصريحات نائبه: لا صحة لنفوق 30% من الثروة الداجنة

نفى المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، صحة تصريحات نائبه ثروت الزيني الذي تحدث عن نفوق 30% من الثروة الداجنة بسبب أمراض وبائية.

وكان الزيني قد تحدث عن هذا الأمر قبل ساعات، وجدّد تأكيده خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، حيث تحدث عن أن النسبة قد تزيد عن 30%.

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج نفسه، أوضح العناني أن مصر بها 27 ألف مزرعة، ومن الممكن أن بعض المزارع واجهت مشكلات.

ونفى رئيس الاتحاد ما صرح به نائبه بنفوق ثلث الثروة الداجنة وقال إنه لا صحة لهذا الأمر، موضحًا أن نائبه - أي الزيني - ربما يقصد وجود مشكلات في بعض المزارع لكن نسبة بسيطة.

واستدل على ذلك بأن السوق لا تشهد مشكلات، موضحًا أن سعر الدواجن انخفض من 95 جنيهًا إلى 87 جنيهًا بسبب زيادة المعروض.

ونوه بأن الأمراض الموجودة التي قد تصيب الدواجن معتادة وتحدث بشكل موسمي وتحديدًا في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

ولفت إلى أن الأمراض لا تؤثر على 5% من إجمالي الثروة الداجنة، مؤكدا أن القطاع ييمضي في الاتجاه الصحيح.