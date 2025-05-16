قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى في وجدان العرب، كما تؤكدها الأدبيات السياسية والقمم العربية المتعاقبة، مشيرًا إلى أن أولويات القمة العربية المنعقدة في دورتها الـ34 في بغداد، تتركز بشكل أساسي على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح الدكتور مصطفى أن "الهدف الأساسي الآن هو وقف الحرب الجارية في غزة، لإفساح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون هناك من جوع ونقص حاد في الدعم".

وأشار إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة القادة العرب، مضيفًا: "نأمل أن يتم تجاوز هذه المرحلة سريعًا، للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار القطاع، حيث تم في القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة اعتماد خطة عربية لإعمار غزة، باتت جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".