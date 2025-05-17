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كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد، الإسباني خوسيه ريفيرو، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي.

ووصل ريفيرو إلى مصر أمس الأول، للتفاوض على توليه تدريب الأهلي، بعد نهاية فترته مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وبحسب سيف زاهر فإن هناك جلسة تمت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخوسيه ريفيرو، ولم يتم حتى الآن حسم الجهاز المعاون.

وقال سيف زاهر بإن ريفيرو قدم إلى مصر ومعه جهاز معاون، ولكن الخلاف أن الأهلي متمسك بتواجد عماد النحاس ومحمد شوقي، في الجهاز الفني الجديد، ويتم المناقشة حاليًا بين الطرفين بشأن هذا الأمر.

وأوضح سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»، أن الأهلي متمسك بتواجد عماد النحاس في الجهاز المعاون، وكذلك محمد شوقي.

وأشار سيف زاهر إلى أن ريفيرو شاهد مباراتين للفريق، ومعجب بأداء إمام عاشور ومروان عطية وإمكانيات الحارس محمد الشناوي، وكذلك هناك تفائلًا بشأن كريم الدبيس.