جوزيه جوميز بعد هزيمة الفتح أمام الهلال: فخور بفريقي

أكد جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح أن فريقه كان يستحق الفوز على الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وتغلب نادي الهلال على مضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ملعب عبد الله بن جلوي، لحساب منافسات الجولة الـ 32 من الدوري السعودي الممتاز.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية: "كانت مباراة قوية أمام فريق قوي جدًا، فالهلال يمتلك لاعبين على أعلي مستوى".

وأضاف المدرب البرتغالي: "قدمنا أداءً كبيرًا، ولكن هناك مؤثرات في المباراة من حكام من كوستاريكا وجواتيمالا.. لا أعرف ما هو المستند وراء إلغاء هدف التعادل".

وتابع: "كيف يحتسب الحكم هدف للهلال وهناك دفع موجود في ظهر مدافع فريقنا؟ لقد سجلنا فعليا 5 أهداف ولكن حسب لنا 3 وخسرنا المباراة".

وأكمل: "لا أعلم لماذا تمت إضافة كل هذا الوقت كبدل ضائع، لكن أود القول إنني فخور بفريقي.. أنا لم أعتد على انتقاد التحكيم ولكن ما حدث يجب الإشارة له من حكم الفيديو والساحة".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "علينا أن نطوي الصفحة ونستعد لباقي المشوار، هناك مباريات متبقية وفرص من أجل حسم هدفنا الأساسي".