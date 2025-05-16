لميس الحديدي تحاور الرئيس اللبناني جوزيف عون في كلمة أخيرة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن إجراء حوار تلفزيوني مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في قصر بعبدا الرئاسي ببيروت، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الحوار سيفتح كل الملفات.

ومن المقرر عرض الحوار قريبا ضمن حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" الذي يعرض من السبت للثلاثاء على قناة on.

وكانت لميس الحديدي، قد أجرت حوارا قبل أيام مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تحدث خلاله عن القمة العربية القادمة فى بغداد، والأوضاع العربية وحرب الإبادة فى غزّة، وزيارة ترامب للمنطقة وبعض ذكرياته من مسيرة دبلوماسية طويلة.