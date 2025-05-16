عمرو أديب بعد جولة ترامب: مصر زي الشمس محدش يقدر يتجاهلها

رفض الإعلامي عمرو أديب، الآراء التي زعمت أن مصر تم تمهيشها خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، قائلا: «صر زي الشمس محدش يقدر يتجاهلها».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «ا شأن مصر بما كان يحدث في دول الخليج الثلاث.. الأمر مرتبط بالعلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث وبين الولايات المتحدة».

وضرب المثل بأطراف في المنطقة لما تكن حاضرة مثل تركيا أو إسرائيل، مجددا التوضيح بأن الزيارة كانت مقتصرة على علاقات الخليج مع أمريكا وتحديدًا على المستوى الاقتصادي.

ونوه بأن جولة ترامب لم تشهد مناقشة قضية تخص مصر لتكون حاضرة فيها.

كما أشار أديب، إلى أن هناك من انتقد صفقات دول الخليج مع الولايات المتحدة، مستغربًا من أن هذه الأصوات هي نفسها التي انتقدت استثمارات الإمارات في موانئ بورسعيد.

وتابع: «العالم كله يتمنى يخلي الإمارات هي اللي تدير مطاراته وموانئه»، في إشارة إلى نجاح الشركات الإماراتية في هذه المنظومة.

ولفت إلى أن زيارة ترامب شهدت الإعلان عن صفقات ضخمة في قطاعات مختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة لتلك الدول.