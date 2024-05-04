اندلاع نيران في خاركيف بأوكرانيا جراء هجمات روسية بعد منتصف الليل

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، اندلاع النيران في عدة مواقع بمدينة خاركيف شمال شرقي البلاد، عقب هجمات روسية بصواريخ ومسيرات بعد منتصف ليل الجمعة /السبت.

وأفاد جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني، بأن الحريق الأكبر اندلع في مستودع وامتد لمساحة ثلاثة آلاف متر مربع تقريبا، مضيفا أن رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع.

وقال جهاز الطوارئ، إن أربعة أشخاص أصيبوا في خاركيف، وبينهم طفل، بحسب معلومات أولية.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت 13 مسيرة مقاتلة طراز شاهد، وكذلك أربعة صواريخ مضادة للطائرات طراز "اس-300".

وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه اعترض جميع المسيرات، ولكن عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، موضحا أن طائرتين ضربتا المدينة.

وأصيب أيضا شخصان جراء الغارات الروسية في منطقة دنيبروبيتروفسك بشرق أوكرانيا.

وأشار حاكم المنطقة سيرهي ليساك في منشور عبر تليجرام، إلى أضرار لحقت بأحد مواقع البنية التحتية وبالعديد من المباني السكنية.

وتدور رحى الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا منذ نحو 800 يوم.