مستشار الرئيس اليمني يؤكد التوقيع على الانسحاب المتبادل مع المجلس الجنوبي

أكد مستشار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، التوقيع على مصفوفة الانسحاب المتبادل وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، جنوبي البلاد.

وقال المستشار بن دغر في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي، في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".

وأفاد بن دغر أن ذلك جاء برعاية ومتابعة حثيثة من "الرئيس وقادة المملكة السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية"، لافتا إلى أنها "أنجزت مصفوفة لعودة القوات منعا لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوما تبدأ يوم السبت القادم".

وبحسب بن دغر، فإن محضر الاتفاق ينص على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة "وسيتولى هذا الأمر لجان مشتركة"، مشيرا إلى أن "جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها".

كما تم الاتفاق على تبادل أسرى أحداث آب/ أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة.

وقال بن دغر "سيعود اليوم أو غدا على أبعد مدى 35 أسيرا من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المختفين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".

وأكد بن دغر، أنه في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة، سيصدر الرئيس قرارا بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة.

وبحسب بن دغر، فإن محضر الاتفاق ينص على التقدم نحو أمرين جوهريين، وهما "القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية".

والأمر الثاني أن محضر الاتفاق يتيح للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، "وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة".

وشدد بن دغر على أنه لا مجال للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، و"علينا أن نصنع أسسا جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن، وأن نبعد المدينة شيئاً فشيئاً عن أسباب الصراع وفرض النفوذ".

واستطرد بالقول :"هناك ضرورة وطنية تلزمنا إعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، المشروع الذي تسبب في كل هذه الدمار والفوضى حتى يعود الحوثيون عن غيهم".