الرئيس السيسي يشهد بثا مباشرا من موقع قافلة طبية بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثا مباشرا من موقع إحدى القوافل الطبية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين.

وهذه القافلة الطبية الشاملة تم تنفيذها في محافظة الفيوم.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.