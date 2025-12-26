«آس»: الأهلي يطلب 5 ملايين يورو للموافقة على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن القيمة المالية التي حددها الأهلي للموافقة على انتقال لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب المصري الشاب، على أن يكون انضمامه لفريق برشلونة B. وأضافت الصحيفة أن عبد الكريم يرغب في الانتقال إلى الفريق الكتالوني، إلا أن هناك عقبة تتمثل في قيمة الصفقة.

وأكد التقرير أن الأهلي يطالب بمبلغ 5 ملايين يورو مقابل اللاعب، في حين عرض برشلونة 1.8 مليون يورو فقط بعد انتهاء فترة إعارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أملًا في التوصل إلى اتفاق بين الناديين في نهاية المطاف.