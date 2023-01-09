هشام آمنة يوجه المحافظات بانتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه لمواجهة الطقس السيئ

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مساء الأحد مع عدد من المحافظين الأوضاع في المحافظات بعد تعرضها لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار بنسبة متوسطة وغزيرة خلال الساعات الماضية وكذا متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه .

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الموجودة في بعض الأماكن سواء في المدن أو المراكز في الشوارع الرئيسية والفرعية وكذا القري وتواجد سيارات الشفط في الشوارع و سحب المياه منها أولاً بأول لعدم التسبب في حدوث أية مشاكل للمواطنين وحفاظاً على سلامتهم .

كما وجه اللواء هشام آمنة باستمرار التواجد الميداني لمعدات وأجهزة وعربات الوحدات المحلية والأحياء بالشارع ومتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بكافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظات لحين الانتهاء من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار.

وطالب "آمنة" المحافظين بضرورة تواجد وانتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها شركات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة شفط أي تجمعات أو تراكمات للمياه والتعامل مع أي حادث طارئ.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمحافظات لحين استقرار حالة الطقس وانتهاء موجة سقوط الأمطار التي تشهدها المحافظات.

وتلقى اللواء هشام آمنة تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى تعرض عدد كبير من المحافظات لسقوط أمطار غزيرة، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة غرفة العمليات بالوزارة للوضع في المحافظات مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وأكدت غرفة العمليات أن المحافظات تعاملت على الفور مع تجمعات مياه الأمطار وفقا لخطط الطوارئ التي تم وضعها خلال الفترة الماضية وتم الدفع بالمعدات وسيارات وعربات شفط المياه اللازمة للسيطرة على الموقف وعدم حدوث أي مشاكل.

ورصد تقرير غرفة عمليات الوزارة تواجد رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية في بعض المناطق بالمحافظات لمتابعة إجراءات العاملين بالمحليات والأحياء للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وطالب وزير التنمية المحلية العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات باستمرار بذل كافة الجهود الممكنة لعدم حدوث أي تجمعات لمياه الأمطار تؤثر على الحركة المرورية وحركة سير المواطنين بالمحافظات وخاصة الطلاب خلال توجههم إلى المدارس والجامعات بمختلف المحافظات صباح الاثنين.