قالت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إنها تلقت رسائل عديدة من المواطنين بشأن تعرضهم للنصب بعد التعامل مع تطبيق «مكوجي»، موضحة أن الأمر دفعها إلى تقديم طلب إحاطة، بشأن استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية في النصب والتحايل على المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن ردود الفعل حول التطبيق في بداية انطلاقه كانت جيدة، مشيرة إلى أن التطبيق سهل الخدمة على مستخدميه سابقًا.

وذكرت أن التطبيق استدرج عددًا من المستخدمين، ثم جمع عددًا كبيرًا من الملابس ولم يعيدها مرة أخرى، قائلة إن «التطبيق اختفى في الوقت الراهن».

وأوضحت أنها حاولت البحث عن التطبيق ولكن دون جدوى، فضلًا عن أن البعض أخبرها بأن التطبيق «مغلق»، معقبة: «أخذوا هدوم عدد كبير من الناس ومرجعوهاش، ومنها هدوم براندات»، وفقًا لتعبيرها.

وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية في النصب والتحايل على المواطنين.