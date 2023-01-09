ضبط 5 محلات لبيعهم أرز بأزيد من السعر الرسمي بوادى النطرون

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية على الأسواق بوادى النطرون.

أسفرت عن ضبط 5 محلات سوبر ماركت لبيعهم أرز بأزيد من السعر الرسمي، و3 محلات سوبر ماركت لحيازتهم كميات كبيرة من المكرونة والمياه الغازية وبالسكويت جميعهم منتهى الصلاحية، بجانب ضبط 9 محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة ومحلات بيع اللحوم لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.