الصين تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

أطلقت الصين بنجاح ثلاثة أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان بجنوبي الصين اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية من أطرزة شيجيان-23 و شييان-22 أيه و شييان-22 بي على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-7" في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت بكين(الساعة 2200 بتوقيت جرينتش)،ودخلت المدارات المخطط لها بنجاح.

ويستخدم القمر الصناعي شيجيان-23 بشكل أساسي في التجارب العلمية والتحقق الفني، في حين يستخدم القمران الصناعيان شييان-22 أيه و شييان-22 بي في اختبارات التحقق في المدار لتقنيات جديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.

وكان الإطلاق هو المهمة رقم 459 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.