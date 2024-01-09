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عبد الجليل: وسام أبو علي لاعب جيد.. وعمر كمال مكسب كبير للأهلي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:42 ص

كشف محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي، عن رأيه في مستوى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأحمر.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن وسام أبوعلي من خلال الفيديوهات لاعب جيد، ولكن النادي الأهلي أنفق مبالغ كثيرة خلال الفترة الماضية، وكان الأفضل جلب لاعب قوي بمبلغ كبير".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب جيد ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ولاعب دولي، وقادر على اللعب مع الأهلي 4 سنوات قادمة، وهو يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت منذ موسمين، اللاعب مكسب كبير للأهلي".

وتابع: "خالد عبدالفتاح ليس من أبناء الأهلي، وبالتالي تصريحه بالانتقال لنادي الزمالك أمر عادي، وهو لم يحصل على فرصته بشكل كبير حتى الآن مع الفريق".

وأتم: "أتمنى استمرار عمل لجنة الاسكاوتنج بشكل جيد في النادي الأهلي، الأمر يحتاج لزيادة عدد الأفراد داخل اللجنة، ونتاج عملها يظهر بعد سنوات".


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