فتح صناديق الاقتراع للجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في بوتان

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الناخبين في مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا بدأوا الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها للجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في البلاد.



وأعلنت لجنة الانتخابات في بوتان أن عملية الاقتراع لانتخابات الجمعية الوطنية بدأت الساعة في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(0200 صباحا بتوقيت جرينتش) وستغلق في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1100 صباحا بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ونشرت اللجنة أكثر من 6000 مسئول، بما في ذلك أفراد الأمن، في 812 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.



ويتنافس حزب الشعب الديمقراطي وحزب بوتان تندريل، في الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية الـ 47 في المملكة. ويتعين على أحد الحزبين الفوز بـ 24 دائرة انتخابية على الأقل لتشكيل الحكومة.



وأظهرت النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في بوتان أن الجولة التمهيدية التي جرت في نوفمبر الماضي قصرت السباق على الحزبين، حيث حصل حزب الشعب الديمقراطي على 53ر42 % من إجمالي الأصوات، في حين حصل حزب بوتان تندريل على 58ر19 %.



وهناك أكثر من 496 ألف ناخب مسجل، منهم نحو 126 ألفا سجلوا للتصويت عبر البريد، بحسب السجل الانتخابي النهائي للجنة الانتخابات في بوتان.



وأجرت بوتان، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، انتخابات لأول مرة في عام 2008 بعد أن أنشأت الإصلاحات السياسية برلمانا يتألف من مجلسين بعد فترة وجيزة من بداية عهد الملك الحالي جيجمي خيسار نمجيل وانجتشوك.