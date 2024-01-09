ضبط 310 كيلو لحوم مجهولة المصدر بقنا

أكد محافظ قنا اللواء أشرف الداودي ، أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين، شنت حملة تفتيشية على محال الجزارة، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزي دشنا وقنا، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بضرورة تكثيف الحملات التموينيه والبيطرية للحفاظ على صحه المواطنين وتوفير غذاء صحي وآمن.

وقال الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود، مدير عام الطب البيطري بقنا، إنه تم التحفظ على المضبوطات والتي بلغت 250 كيلوجرام لحوم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و60 كيلوجرام دواجن ومصنعات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطن وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.