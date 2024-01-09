متحدث الحكومة: 289 مليون جنيه تكلفة دعم الأشقاء الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

نفى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، توجه الحكومة نحو رفع تكلفة الإقامة على المقيمين بالأراضي المصرية، قائلا: «لا نية على الإطلاق لزيادة أية أعباء على المقيمين غير المصريين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن المؤسسات الدولية والجهات المانحة «لا تؤدي واجبها تجاه دعم مصر بالشكل الكافي»، في ضوء إقامة 9 ملايين أجنبي على أراضيها.

وأشار إلى تقدير وزارة الصحة تكلفة الدعم المقدم إلى الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج بالمستشفيات المصرية على مدار الأسابيع الماضية بنحو 289 مليون جنيه.

ولفت إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، إلى إجراء حصر دقيق لأعداد الضيوف المقيمين على الأراضي المصرية وقياس تكلفة الخدمات والمساهمات الحكومية المقدمة في إطار تسهيل عقد الشراكات المستقبلية مع المنظمات والجهات المانحة، لا سيما بالنظر إلى الإشادات الدولية بمعاملة مصر لضيوفها.

وتابع: «هناك واجب على الأطراف الدولية لدعم مصر، لأن تلك الأعباء التي تقدمها الدولة المصرية بكل صدر رحب، ليست فقط مصلحة مصرية؛ لكنها مصلحة للأطراف الأخرى الدولية التي يمكن أن تعاني من موجات هجرة إليها».