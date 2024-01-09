الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود إضافيين في وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 جنود إضافيين في وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 9، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة جنود خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 180 قتيلا.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الجيش القول إن «جنديا وثلاثة ضباط واثنين من جنود الاحتياط أصيبوا بإصابات خطيرة».

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه «جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج».