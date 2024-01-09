تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد خفض سعر بيع الخام السعودي

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع، على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية خفض أسعار بيع نفطها لكل المناطق، وهو ما يعني أن تراجع توقعات الطلب العالمي تجاوز المخاوف من اضطراب الإنتاج في ليبيا وتداعيات التوترات في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بأكثر من 5% ،وهو أكبر تراجع يومي منذ أكثر من شهر ليجري تداوله بنحو 70 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في حين خفضت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولارين للبرميل وهو ما يفوق للتوقعات، في ظل استمرار ضعف الطلب في السوق العالمية. وانخفض سعر النفط السعودي إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2021.

كما تراجعت أسعار النفط العالمية على خلفية تقرير عن توصل بعض شركات النقل البحري الكبرى إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين اليمنية للسماح بمرور سفنها عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ويمكن أن يؤثر مثل هذا الاتفاق على أسعار المواد الخام بشكل عام في الأسواق بعد أن ارتفعت أسعار هذه السلع نتيجة استهداف الحوثيين للسفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، مما دفع العديد من الشركات العالمية إلى تغيير مسار رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر. ونفت شركتا ميرسك وهاباج لويد التوصل إلى أي اتفاق مع الحوثيين.

وقال المحللون في شركة تي.أيه.سي إنيرجي لتجارة الوقود بالجملة إن "أسواق الطاقة ترى عمليات بيع كثيفة في بداية الأسبوع؛ مما يدفع الأسعار للتراجع إلى قرب الحد الأدنى من نطاق أسعار تداولها مؤخرا، مع إمكانية استمرار التراجع بنسبة أكبر مع فقدانها للدعم الفني" في السوق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر4% إلى 41ر70 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، بحلول الساعة 12 و17 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر3% إلى 78ر75 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.