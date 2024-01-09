مباحثات مصرية روسية تتناول العلاقات الثنائية وأوضاع الأراضي الفلسطينية

بحث السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع في الأراضي الفلسطينية .

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء: «استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، السفير المصري في موسكو نزيه النجاري».

وأضاف البيان أن الجانبين أوليا اهتمامهما بشكل خاص لقضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على الأوضاع في قطاع غزة.

ووفقا للبيان، بحث الجانبان أيضا عددًا من القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين مصر وروسيا بما فيها الجدول الزمني للأحداث الثنائية المقبلة.